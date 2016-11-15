Дамаск, 16 ноября, 2016, 01:26 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад скептически относится к выполнению избранным президентом США Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний по борьбе с террористическими группировками, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и терроризм

По его словам, США и президент страны Дональд Трамп станут «естественным союзником» Сирийской Арабской Республики, если начнут бороться с терроризмом. «Конечно же, мы будем союзниками точно так же, как союзниками нам являются борющиеся с терроризмом Россия и Иран», — сказал Асад.

Он пояснил, что пока власти Сирии ничего не могут сказать о том, что Трамп собирается делать. По мнению Асада, у политики борьбы с терроризмом в президентской администрации будет достаточное количество противников.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп 12 ноября заявил, что намерен пересмотреть текущую политику действующего президента Барака Обамы в Сирии. В частности, он заявил о необходимости сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не на свержении главы САР Башара Асада.