Афины , 16 ноября, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Уходящий американский президент Барак Обама в ходе последнего иностранного визита в Афины отказался приносить извинения за «ошибки» на посту президента США и осудил европейцев за «трайбализм», передает The Guardian 16 ноября.

Official White House photostream Барак Обама

Отвечая на вопросы журналистов, Обама заявил, что вел политику, «которая улучшила жизнь людей».

«Я никогда не буду извиняться за то, что будущее человечества и будущее мира будет определяться тем, что у нас общего, в отличие от тех вещей, которые различают нас и в конечном итоге могут привести нас к конфликту», — сообщил уходящий глава Белого дома.

Обама также осудил «трайбализм», который, по его словам, набирает силу в Европе и мире, и напомнил о «кровавой бане», которая уже происходила в Европе в ХХ веке из-за «трайбализма» и «национализма».

"Я верю, вне зависимости от любых конкретных выборов, что мы сможем защититься от роста грубого национализма, розни из-за этнической принадлежности или трайбализма, который нас окружает», — продолжил Обама, — «Мы все знаем, что происходит, когда европейцы начинают делиться — можем вспомнить кровавую баню ХХ века».

Также Обама не обошел стороной своих политических противников в Соединенных Штатах и ЕС, в том числе те тысячи человек, которые вышли на улицы Афин с акциями протеста в связи с его визитом. По словам президента США, это «правые и левые популисты», действия который направлены на обострение «различий».

Как передавало ИА REGNUM, сегодня во время визита Обамы в Афинах начались массовые беспорядки, которые не прекращаются до сих пор. Протестующие пытаются прорваться к месту проведения переговоров Барака Обамы и греческого премьер-министра Алексиса Ципраса и кричат «Обама гоу хоум!»

В полицейских летят бутылки с зажигательной смесью, на что полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом. Как сообщает полиция, в стычках участвуют около 3 тыс. леворадикальных боевиков и 5 тыс. сотрудников правопорядка.

Напомним, поездка Барака Обамы в Афины является последним иностранным визитом, который американский лидер проводит в качестве президента США — 8 ноября новым президентом Соединенных штатов был избран республиканец Дональд Трамп.