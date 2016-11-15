Саранск, 16 ноября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Мордовии в 2016 году увеличат объем субсидий на реализацию региональных программ развития жилищного строительства в размере 180,294 млн рублей. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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«Средства предоставляются на реализацию региональных программ развития жилищного строительства, включающих проекты в рамках программы «Жильё для российской семьи» (входит в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)», — отметили в правительстве.

Общий объем субсидий регионам увеличен на 442,3 млн рублей (до 4476,7 млн рублей), что позволит обеспечить в 2016 году ввод 1,1 млн кв. м общей площади жилых домов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия постепенно наращивает темпы жилищного строительства. По итогам 2015 года общий объем ввода жилья в Мордовии составил 324 тыс. кв метров, что соответствует уровню предыдущего года. При этом жилья эконом-класса введено более 140 тыс. кв метров. В прошлом году в строительстве было выполнено работ на 24 млрд рублей, что почти на 15% больше, чем в тех же ценах годом ранее.

По итогам I квартала текущего года, построено 32,5 тыс. кв метров жилья, что составляет 120,2% к утвержденному прогнозному показателю. Также наблюдается рост ввода жилья экономического класса — 18,4 тыс. кв метров или 101,7% к уровню прошлого года.