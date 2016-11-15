Оклахома-сити, США, 16 ноября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. В США из-за перестрелки приостановлена работа аэропорта в Оклахома-сити (штат Оклахома), говорится в сообщении в официальном микроблоге полиции штата в Twitter.

Daniel2986 Аэропорт Оклахома-сити

Инцидент произошел около 12.50 (21.50 мск) 15 ноября. По данным полиции, один человек пострадал — раненого мужчину видели лежащим на полу возле билетных касс.

Аэропорт имени Уилла Роджерса закрыт, информация о времени возобновления работы пока не поступала. Полиция ведет розыск стрелявшего.