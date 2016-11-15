Москва, 16 ноября, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал публичную риторику Госдепартамента США о ситуации в Сирии основанной «на беспардонной лжи».

U.S. Department of State Элизабет Трюдо

Так представитель военного ведомства прокомментировал слова представителя Госдепартамента США Элизабет Трюдо о «решительном осуждении» действий российских ВКС в Сирии.

«Мы не знаем, откуда Элизабет Трюдо черпает информацию о происходящем в Сирии», — сказал Конашенков, подчеркнув, что повторение Госдепом США «слухов о каких-то разбомбленных сегодня «пяти больницах» и «одном мобильном госпитале» только подтверждает, что вся публичная риторика Госдепартамента о ситуации в Сирии основана на беспардонной лжи».

Конашенков предположил, что у Госдепа США кончилась фантазия — их уже не хватает ни на что, кроме «призрачных госпиталей. «Устали врать, наверное», — сказал генерал-майор, напомнив о призывах России дать какие-либо факты, кроме «голословных заявлений по тетрадке».

Ранее Трюдо на брифинге для журналистов назвала действия ВКС РФ в Сирии «нарушением международного права». Что конкретно в этих действиях является нарушением норм международного права Трюдо внятно сказать не смогла, заявив только, что в США недовольны «всем комплексом» действий России в Сирии.

Напомним, 15 ноября в сирийских провинциях Идлиб и Хомс началась крупномасштабная операция против группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впервые в истории ВМФ РФ в операции против террористов задействован авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», с его борта вылетели самолеты Су-33.

С борта фрегата «Адмирал Григорович» выпущены крылатые ракеты «Калибр», а также береговые ракетные комплексы «Бастион».