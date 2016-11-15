Киев, 16 ноября, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович обратился в генпрокуратуру и МВД Украины, а также к президенту страны Петру Порошенко с призывом рассмотреть вопрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Рабинович напомнил, что Украина не может выдавать своих граждан, однако при выдаче Саакашвили гражданства Украины были нарушены украинские законы. Следовательно, нужно вернуть все в законную плоскость — то есть, лишить политика гражданства.

«Кроме того, у нас подписан договор с Грузией о выдаче международных преступников. Давайте не нарушать договор, не ссориться из-за одного человека с Грузией — и выдадим его», — сказал Рабинович.

Напомним, что в Грузии, как обещал глава МВД страны Георгий Мгебришвили, Михаила Саакашвили арестуют сразу после пересечении границы. Дело в том, что ему в 2013 году предъявили обвинения по нескольким уголовным делам, включая растрату пяти миллионов долларов госбюджета на собственные нужды. Потом экс-президент страны был объявлен в розыск.

Что касается политической деятельности Саакашвили на Украине, то с 2015 года он занимал пост главы Одесской области. 9 ноября 2016 г. он был уволен с поста губернатора Одесской области указом Петра Порошенко, а также освобожден от должности внештатного советника президента Украины.

11 ноября 2016 года Саакашвили заявил о намерении создать на Украине новую политическую силу, которая должна будет сменить «так называемую политическую элиту».