Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2016, 00:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону загорелся нежилой четырехэтажный дом в центре города, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Загорелся нежилой дом №42/127 по улице Чехова. По данным ведомства, огонь горит на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Пожару присвоена вторая категория сложности, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

К настоящему времени в здании обрушились перекрытия и кровля. По предварительным данным, пострадали четыре человека, один госпитализирован, трое получили медицинскую помощь на месте.