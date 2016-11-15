Киев, 16 ноября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом заверил его в готовности к активному сотрудничеству и пригласил республиканца посетить Украину «в удобное время», говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Поздравив Трампа с победой на президентских выборах, Порошенко выразил готовность к сотрудничестве с новой администрацией и отметил важность продолжения поддержки Вашингтоном Киева в «противодействии российской агрессии» и осуществлении необходимых реформ.

Кроме того, стороны договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи. Более конкретной информации в администрации Порошенко не сообщили.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем Twitter сообщил, что лидеры двух стран поговорили «очень тепло».