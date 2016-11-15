Москва, 16 ноября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. «Молодую женщину, которая подделывала справки 2-НДФЛ, чтобы люди могли получить кредит (именно получить и платить за него, но «черная» и «серая» зарплаты не позволяли им этого), сажают в СИЗО, избрав меру пресечения содержание под стражей. А Алексея Улюкаева за более тяжкое преступление и с явно большими возможностями скрыться и оказать давление на следствие, свидетелей и потерпевших помещают под домашний арест», недоумевает правозащитник Татьяна Сухарева.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Кто ж его посадит? Он же — памятник!

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России предъявил теперь уже бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере (часть 6 статья 290 Уголовного кодекса РФ). Эта статья предполагает наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. В качестве меры пресечения Алексею Улюкаеву избран домашний арест.

«Разумеется, дело Алексея Улюкаева будет вести не полуграмотный неуч из какого-нибудь заштатного ОВД. Его дело будет вести бригада высокопоставленных и профессиональных следователей. Очевидно, что защищать Улюкаева будут самые именитые адвокаты страны. Он может это себе позволить. И адвокатов тоже будет целая бригада. Но предугадать исход дела, удастся ли собрать достаточную доказательную базу, дойдет ли оно до суда, будет ли наказание соответствовать тяжести совершенного — сложно. Цитата из фильма: «Кто же его посадит? Он же — памятник» актуальна по сей день. А история с Сердюковым и Васильевой — тому лишнее подтверждение. Да и есть ли на самом деле за ним вина, которую ему вменяют? Это еще предстоит доказать следствию», подытожила Татьяна Сухарева в интервью корреспонденту ИА REGNUM.