Париж, 16 ноября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Франции необходимо продолжать диалог с Россией на высшем уровне, так как обе страны имеют общие интересы по ряду вопросов мировой политики, заявил президент Франции Франсуа Олланд в интервью телеканалам France 24, TV5 и радиостанции RFI.

Kremlin.ru Франсуа Оланд и Владимир Путин

По словам Олланда, он в этом вопросе полностью согласен с избранным президентом США Дональдом Трампом, выступающим за более конструктивный диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Олланда, с этой точки зрения ничего не изменилось по сравнению с Бараком Обамой, который тоже вел подобный диалог.

Олланд отметил, что говорить с Владимиром Путиным надо о поиске путей урегулирования кризиса в Сирии, борьбе с терроризмом и особенно о реализации Минских соглашений, работа над которой идет вместе с Ангелой Меркель и Петром Порошенко.