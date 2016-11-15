Архангельск, 15 ноября, 2016, 23:42 — ИА Регнум.



Анна Кошечко ИА REGNUM Никольская часовня после ремонта

Покинул должность начальника управления охраны памятников министерства культуры Архангельской области Виталий Охремчук. Весной 2016 года управление преобразовали в самостоятельную инспекцию по охране памятников с широкими полномочиями — как того требует закон. Полгода исполнявшего обязанности ее руководителя Виталия Петровича сейчас связывают с рядом неудачных для власти решений.

Заменяя на период отпуска министра Льва Вострякова он умудрился подписать письмо в учреждения культуры области с разнарядкой на митинг в поддержку Крыма. После скандала ушел Востряков, а не Охремчук.

В последнее время его спорные решения участились — предписание снести часовню по несогласованному проекту в одном из монастырей, возбуждение административного дела по раскопкам на Соловках против института археологии РАН — после приезда в Архангельск делегации Института по раскопкам захоронения святых братьев Антония и Феликса Корельских — в суде дело развалилось.

Анна Кошечко ИА REGNUM Никольская часовня

На всю страну прогремел скандал с Никольской часовней в деревне Ракула Холмогорского района, где местные жители обшили ее сайдингом. Узнав о происшествии Виталий Петрович вместо деликатного и терпеливого разруливания ситуации — типа снимите временный сайдинг, а мы проведем противоаварийные работы на вашей часовне законным способом, уважаемые верующие — написал письмо в Холмогорское УВД не просто расследовать происшествие, а потребовал возбудить против пенсионеров уголовное дело. Запахло политикой…

Анна Кошечко ИА REGNUM Один из самых богатых домов начала 20-го века сегодня заброшен и разрушен

Главной задачей Виталия Петровича было искать выходы из катастрофического положения с памятниками истории Русского Севера, и предлагать варианты действий губернатору. Регион не имеет ресурсов на их спасение, но и памятники федеральные — часть национального культурного кода. Был нужен выход с этой проблемой «наверх», и к российской общественности, придумать которые Виталий Петрович не смог. Правда это общая беда наших чиновников от культуры — они не решаются ставить перед Москвой «вопрос ребром» — катастрофа с деревянными церквями не региональная, а национальная! В итоге кадровое решение, и оно оценивается как правильное.

Назначенная новым руководителем инспекции Анна Васильевна Ивченко, как и губернатор Игорь Орлов, принадлежит к выходцам из северодвинского ВПК. Как сообщила пресс-служба правительства области «Анна Ивченко прошла путь от экономиста северодвинского предприятия «Полярная звезда» до начальника правового управления ОАО «Центр судоремонта «Звездочка». С 2013 года она работает в правовом департаменте администрации губернатора и правительства Архангельской области, сначала — в должности заместителя, а затем — начальника юридического отдела». С 2011 года она еще и была членом правления ОАО — обычно такое участие в выборном органе свидетельствует о перспективности специалиста. В отличие от Виталия Охремчука она является членом команды губернатора, решившего укрепить этот влиятельный, но конфликтный участок работником, который будет советоваться перед принятием решения внутри правительства, а не снаружи.

Анну Васильевну характеризуют как амбициозного, в хорошем смысле, «въедливого» специалиста, не боящегося ставить в конфликтных ситуациях «вопрос ребром». Работая на «Звездочке» она имела опыт внесения законодательной инициативы по созданию ведомственной охраны Объединенной судостроительной кампании в Государственную Думу РФ. Этот опыт может помочь архангельским памятникам истории и культуры — Анна Васильевна может инициировать разработку и внесение поправок к федеральному законодательству, которые позволят привлечь в делу спасения объектов возможности Церкви, прихожан и благотворителей.

Необходимость этого объясняется тяжелым наследием — согласно докладу областной прокуратуры из 1849 памятников истории и культуры лишь 398 (из них — 66 бесхозяйных) находятся в удовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном состоянии — 609 (бесхозяйных — 197), являются аварийными — 409 (бесхозяйных — 257), утрачено — 413 (бесхозяйных — 403), информация о состоянии 20 объектов вообще отсутствует. Проблемы три — недофинансирование, зарегламентированность, и стандартные пути типа «ломимся в закрытые двери».

Анна Кошечко ИА REGNUM Фасад здания-памятника точно нуждается в ремонте, но и до него у властей не доходят руки

В 2016 году году федеральное Министерство культуры выделило средства на реставрацию единственной церкви расположенной в Архангельской области, а на региональные памятники не было выделено ничего. Выход возможен в переходе от единичной реставрации ценой в 60−80 млн. на один объект к широким противоаварийным работам ценой 200−300 тыс рублей на объект, что предотвратит их уничтожение, но потребует упрощения многих реставрационных процедур. Кстати зарегламентированность реставрации после уголовного дела заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова правоохранители называют главной причиной коррупции в этом деле.

В общем памятники прошлого могут как обеспечить стремительный взлет — если решить ключевые вопросы законодательства по их охране и реставрации, а это будет решением проблемы национального масштаба, и большой помощью Москве, так и ввести во многие конфликты, которые при нашей скудости не решить. Союзник в работе инспекции — Архангельская митрополия — главное заинтересованное лицо в спасении символов славного прошлого Русского Севера. Многим аварийным церквям нужен священник и доброжелательная помощь специалистов.