Лондон, 15 ноября, 2016, 23:41 — ИА Регнум. Цены на нефть марок Brent и WTI поставок января 2017 г. выросли более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Paul Lowr Добыча нефти

Цена нефти Brent и WTI с поставкой в январе 2017 года достигла уровня $47,12 и $45,95 за баррель соответственно.

Рост котировок нефти вызван сообщениями СМИ о том, что страны ОПЕК близки к окончательному согласованию соглашения по сокращению добычи нефти. Это соглашение должно быть подготовлено к 30 ноября. Тогда же в Вене состоится встреча министров стран-членов ОПЕК. На ней страны ОПЕК должны заключить официальное соглашение о сокращении добычи нефти, квотах стран и сроках сокращения добычи.