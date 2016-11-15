Берлин, 15 ноября, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена выставить свою кандидатуру для участия в выборах канцлера Германии, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Норберта Реттгена, представителя партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Кандидатура канцлера в Германии определяется результатами выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью 2017 года.

По словам Реттгена, Меркель считает необходимым занять пост канцлера для усиления «международного либерального порядка» и роли Запада в мире.

Кроме того, Реттген подчеркнул, что германский канцлер ожидает в этом деле поддержки от будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что в кабинете министров ФРГ не стали комментировать данную информацию.

Напомним, Ангела Меркель выигрывала выборы в Бундестаг в 2005, 2009 и 2013 годах. Следующие выборы запланированы в Германии на сентябрь 2017 года. Вопрос об участии Меркель в предвыборной кампании пока остается невыясненным.