Москва, 15 ноября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета никогда еще не обсуждался в России так детально, как в текущем году. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном заседании фракции «Единая Россия», в ходе парламентарии обсудили с министрами социально-экономического блока параметры бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин выступает на заседании фракции «Единой России»

Вячеслав Володин отметил, что он обменялся мнениями по данному вопросу с первым вице-спикером Александром Жуковым, который имеет опыт работы с главным финансовым документом страны с 1993 года.

«Мы обменивались мнениями с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым, он рассказывал о своем опыте, начиная с 1993 года, как проходили обсуждения бюджета. Я вспоминал, начиная с 1999 года, свой опыт, как обсуждался закон о бюджете. У нас общее с ним мнение, что никогда так детально с участием министров мы не обсуждали закон о бюджете. Разное было при этом время», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Но в 2000 году, по его словам, расходы бюджета РФ составляли 1 триллион 100 миллиардов рублей. Сейчас рассматривается проект закона, где расходы будут составлять 16 триллионов 241 миллиард. «Поэтому, коллеги, представьте себе, насколько острая дискуссия была в тот период времени, но поверьте, эта острота не уменьшилась, поэтому мы хотим решать вопросы в различных сферах, о которых даже раньше не могли и помыслить, что это возможно, реально», — отметил председатель Госдумы. Вячеслав Володин подчеркнул, что каждое обсуждение проекта закона о бюджете — это «реальная возможность повлиять на многие вопросы», оказать поддержку отраслям, решить проблемы, о которых говорили избиратели депутатов.

Председатель Госдумы РФ отметил, что в повестке заседаний нижней палаты парламента присутствует большой блок законопроектов, которые являются бюджетообразующим.

Госдума РФ на пленарных заседаниях этой недели сосредоточится на рассмотрении бюджета и бюджетообразующих законопроектов.

«Мы только что рассматривали порядок работы Госдумы на среду и пятницу, и, по мнению представителей всех фракций, необходимо сосредоточиться на рассмотрении бюджета и проектов бюджетообразующих законов», — подчеркнул Вячеслав Володин. По его словам, в повестке заседаний «очень большой блок» законопроектов, которые является бюджетообразующим.

«Это в первую очередь законы, имеющие отношение к налоговому законодательству, Бюджетному кодексу, которые регулируют вопросы, имеющие непосредственное отношение к принятию бюджета», — отметил Вячеслав Володин, заметив, что «дни будут нагруженные, насыщенные».

По мнению спикера Госдумы, депутаты должны обеспечить эффективную реализацию «майских указов» президента РФ.

«Говоря о бюджете на 2017−2019 годы, в первую очередь нам необходимо с вами выполнить социальные обязательства. Нам необходимо с вами сделать все, чтобы были реализованы указы президента — то, с чем мы шли с вами на выборы», — передает ТАСС слова Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы подчеркнул, что предвыборная программа «Единой России» основывалась на указах президента, принятых 7 мая 2012 года. «Нам очень важно, чтобы эти указы были реализованы, потому что это значит, что страна будет развиваться, наша промышленность будет работать, будут эффективно решаться вопросы социальной защиты населения», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что «очень многое зависит» от депутатов. «Призываю к эффективной работе, чтобы потом никому не было стыдно за те решения, которые мы с вами принимаем. Многое можно сделать, многое можно еще изменить, многое можно поправить», — заявил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин призвал участников выездного заседания фракции сформировать бюджет, в котором люди увидят решение своих проблем, «оптимальный федеральный бюджет» на трехлетку при всех имеющихся экономических сложностях.

«Та работа, о которой мы сейчас говорим, ее нужно выстроить настолько эффективно, чтобы мы с вами по максимуму вышли именно на оптимальный бюджет, где люди бы видели решение своих проблем — при всех тех проблемах с экономикой, которые тоже нам нужно учитывать», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что вопросы к проекту бюджета у каждого депутата «еще имеют региональные особенности», потому что Госдума седьмого созыва сформирована по смешанной системе, 50% депутатов избраны по одномандатным округам. «Понятно, что есть темы, которые волнуют избирателей, проживающих в конкретном поселении, городе, районе. Насколько можно взять и отразить эти проблемы в федеральном бюджете, зависит от того диалога, который мы с вами выстраиваем», — отметил он.

«Понятно, возможно, нам не все можно будет решить, потому что это федеральный бюджет, и есть муниципальные, региональные полномочия. Но нужно сделать все, чтобы постараться это сделать», — обратился Вячеслав Володин к участникам заседания.

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