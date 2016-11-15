Афины , 15 ноября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В центре Афин полиция слезоточивым газом разгоняет участников массовых беспорядков, протестующих против визита президента США Барака Обамы в Грецию, сообщает телекомпания ERT.

Ggia Афины. Беспорядки

В ходе столкновений участники беспорядков бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, на что полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом.

По информации телекомпании, в акции протеста участвуют до четырёх тысяч человек.

Напомним, 15 ноября Барак Обама встречался в Греции с президентом страны Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом. СМИ сообщали, что Обама обсудил с руководством Греции сохранение режима антироссийских санкций.