Казань, 15 ноября, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Немецкий консорциум предложил ОАО «РЖД» финансировать проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на €2,7 млрд. Кроме того, возможно дополнительное привлечение прямых инвестиций с немецкой стороны в размере €800 млн, заявил первый вице-президент РЖД и генеральный директор ООО «Скоростные магистрали», которая реализует проект ВСМ Москва — Казань Александр Мишарин.

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«Речь о финансировании €2,7 млрд, плюс €800 млн», — цитирует представителя РЖД ТАСС.

По его словам, консорциум «Немецкая инициатива» (НИ), в который входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании, провел консультации c федеральным правительством Германии, агентством страхования экспорта «Ойлер Гермес» и немецкими банками. В консорциуме не исключают возможности финансирования проекта на сумму €2,7 млрд. Кроме того, отметил Мишарин, возможно привлечь с немецкой стороны и со стороны других компетентных международных институциональных инвесторов, включая предоставление инвестиционной гарантии ФРГ, до 50% необходимого акционерного капитала для обеспечения прямых инвестиций в размере €800 млн.

Напомним, ВСМ Москва — Казань должна стать первой в России магистралью, где скорость будет составлять от 200 до 400 км в час. Магистраль соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. В будущем магистраль смогут продлить до Екатеринбурга, а в более отдаленной перспективе — до Пекина. Протяженность магистрали на первом этапе составит 770 км. Полностью завершить строительство магистрали планируется в 2020 году. Стоимость проекта составит около 1,068 трлн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, договор о проектировании первой в Российской Федерации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань ОАО «РЖД» подписало с консорциумом, в который входят «Мосгипротранс», «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group (Китайская инженерная железнодорожная корпорация «Эр Юань»). Инвестором проекта также должен стать Китай, который планирует внести 52 млрд рублей в акционерный капитал первой фазы проекта, $1 млрд — в капитал второй фазы. Кроме того, долговое финансирование проекта предусмотрено за счет кредита China Development Bank на 20 лет в размере 400 млрд рублей.

В первой декаде ноября правительство РФ отправило на доработку финансовую и организационно-правовую модель ВСМ. Государство стремится снизить риски реализации проекта в условиях бюджетного дефицита.