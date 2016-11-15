Ижевск, 15 ноября, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал генерального подрядчика строительства мостов через реки Кама и Буй ООО «Мостострой 12» за неисполнение предписаний Ростехнадзора. В частности предписывалось провести экспертизу проектной документации в связи с рабочими изменениями, внесенными в проект, свидетельствуют документы, опубликованные в картотеке арбитражных дел.

Udmurt.ru Мост через Каму во время строительства

Истцом по указанному делу является Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В документах говорится, что в процессе строительства объекта изменено количество и длина свай на опоре путепровода через реку Вагановка, изменено число свай, их диаметр и модификация на опорах моста через Каму. При монтаже балочные пролетные строения из сборного железобетона заменены металлическими на мосту через Камбарку.

На камском мосту произведена замена опорной части германской фирмы Maurer Sohne на опорную часть пермского производства ООО «АльфаТех». Также изменена система антикоррозионного заводского покрытия.

В суде отметили, что предписания Ростехнадзора не выполняются с марта 2015 года.

За указанные нарушения ООО «Мостострой 12» обязано выплатить штраф в размере 51 тыс. рублей. При этом в августе и октябре 2016 года суд уже вносил решения, согласно которым компания должна была заплатить штрафы в размере 50 и 55 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, концессионное соглашение по строительству мостовых переходов через реки Каму и Буй было подписано в октябре 2013 года. Проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, еще два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Стоимость проекта оценивается в 14 млрд рублей.

Планировалось, что движение по мосту будет открыто в сентябре текущего года. Однако рабочее движение открыли только 7 ноября. Полностью проект будет введен в июле 2017 года. При этом, как отмечал портал «Сусанин» со ссылкой на Западно-Уральское управление Ростехнадзора, такого понятия как «рабочее движение» не существует. Таким образом, эксплуатация моста незаконна. К моменту открытия рабочего движения «не завершены работы по укреплению конусов мостовых переходов, устройству лестничных сходов, устройство и укрепительные работы струенаправляющей дамбы, предусмотренные проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу».

Проезд по мосту через Каму обойдется в сумму от 326 рублей для легкового автомобиля до 1 468 рублей для трехосных большегрузов. Наибольшая стоимость проезда предусмотрена при использовании двух мостов — через Каму и Буй. Она составит от 489 до 2 202 рублей.

По словам главы ООО «Региональная инвестиционная компания», которая является концессионером, Александра Забарского, до введения в строй пунктов взимания платы, проезд по мостам будет бесплатным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Удмуртии. «И это, на наш взгляд, хорошо: такая схема поможет наработать транспортные потоки», — полагает он. Он же утверждает, что открытие рабочего движения до введения объекта в эксплуатацию — обычная практика. «Зайдите в интернет, проверьте. В Татарстане, например, в Северо-Западном округе, в Сибири — 90% объектов открывают рабочее движение до сдачи», — пояснил Забарский.