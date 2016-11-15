Москва, 15 ноября, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Сроки проведения пилотируемых пусков с космодрома «Восточный» будут назначены 15 ноября, заявил президент России Владимир Путин на совещании о долгосрочных планах развития «Роскосмоса».

En.kremlin.ru Космодром «Восточный»

Президент проверил выполнение графика работ, а также поставил задачу «активнее разворачивать второй этап строительства» космодрома «Восточный» и организовывать возведение стартового стола для тяжелых ракет типа «Ангара». Кроме того, Владимир Путин напомнил об объектах для предполетной подготовки космонавтов.

Путин заявил, что России нужно не только сохранить, но и усилить свои позиции в космической сфере, предложив на этом рынке прорывные технологические решения и новые услуги.

Кроме того, российский президент напомнил о необходимости развития орбитальной группировки как за счет увеличения числа спутников, так и за счет наращивания их качества и надежности.

«Роскосмосу» Владимир Путин рекомендовал активнее участвовать в коммерческих проектах, смелее внедрять инновации, наращивать производство наукоемкой продукции и динамичнее выходить на мировые рынки.

По словам главы российского государства, эффективность компании следует оценивать не только со стороны выполнения государственных заданий, «но и по масштабу и доле оказанных коммерческих услуг в общей выручке «Роскосмоса».