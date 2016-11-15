Москва, 15 ноября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Председатель правительства России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на расширенном заседании фракции «Единой России» во вторник, 15 ноября, подтвердил заявленные ранее приоритетные направления расходов федерального бюджета на 2017−2019 годы. Выступая на заседании, он обозначил шесть приоритетных расходов, главные из которых — социальные обязательства и выполнение майских указов президента от 2012 года.

Er.ru На расширенном заседании фракции «Единой России»

В своем выступлении Медведев отдельно остановился на приоритетах бюджетных расходов. «Фракция, опираясь на партийную программу, выделяет для себя шесть направлений, и первое из них — выполнение социальных обязательств государства», — сказал он. «Среди наиболее ожидаемых — индексация пенсий и социальных выплат. Она будет проведена с 1 февраля будущего года по уровню реальной инфляции 2016 года» , — сказал Медведев. По уровню реальной инфляции будет проведена и индексация всех социальных выплат в 2016 году, добавил он.

Глава правительства также напомнил, что депутаты проголосовали за единовременную выплату пенсионерам по 5 тыс. рублей в январе 2017 года.

Всего расходы на индексацию пенсий в 2017 году составят 212,8 млрд рублей. Предполагается, что эти средства получат 45 миллионов российских граждан.

Второй важной статьей расхода бюджета станут расходы на исполнение майских указов президента России от 2012 года. «Мы в бюджете предусмотрели средства, в том числе, на повышение зарплат для работников бюджетной сферы. Людям нужна эта поддержка», — подчеркнул Медведев.

Среди важных статей расходов бюджета премьер-министр назвал поддержку финансовой стабильности регионов, создание комфортной деловой среды для предпринимателей и инвесторов, в том числе, за счет сохранения на прежнем уровне налогов для бизнеса, поддержку российского автопрома, транспортного машиностроения и легкой промышленности.

Важной для правительства, по словам Медведева, является и поддержка агропромышленного комплекса РФ, что положительно отразится на уровне жизни в сельской местности.

Председатель правительства отдельно отметил расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса РФ. «Его успешное развитие — это не только наша национальная безопасность, а со «смежниками», скажем так, — миллионы рабочих мест, предприятия, где можно успешно внедрять инновации, выпуская конкурентоспособную продукцию двойного назначения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Чтобы бюджетные приоритеты реализовать, мы и договорились использовать проектный подход. В следующем году правительство предложило выделить на приоритеты значительные средства — почти 200 млрд рублей. Среди них — проекты в здравоохранении, проекты в образовании, развитие ипотеки, коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, улучшение экологических стандартов. И конечно, мы будем, как и говорили, в рамках инфраструктурных мер поддержки поддерживать экспорт, малый бизнес, и развивать моногорода», — отметил Дмитрий Медведев.