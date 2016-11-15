Москва, 15 ноября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Следственный комитет России опровергает заявление адвокатов Алексея Улюкаева о том, что обвинения в крупной взятке и вымогательстве являются провокацией, заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Economy.gov.ru Алексей Улюкаев

В распоряжении правоохранителей имеются не только аудио‑ и видеозаписи и показания свидетелей, но и зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого. Кроме того, некоторые из доказательств пока не разглашаются в интересах следствия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Министру предъявлено обвинение во взятке с вымогательством. Решением суда Алексей Улюкаев помещен под домашний арест до 15 января 2017 года.