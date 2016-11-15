Великий Новгород, 15 ноября, 2016, 21:29 — ИА Регнум. В Новгородской области, по предварительным данным за январь — сентябрь 2016 года, денежные доходы в расчёте на душу населения области в среднем за месяц составили 25 тысяч 386 рублей, что на 4,3% выше уровня 2015 года. При этом, как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, реальные располагаемые денежные доходы, с учётом корректировки на индекс потребительских цен, за этот период уменьшились на 3,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение доходов

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2016 года составила 27 тысяч 292 рубля, что выше уровня предыдущего года на 5,9%, но в реальном исчислении — ниже на 1,4%.

Средний размер пенсии в регионе, по данным на 1 октября 2016 года, составил 12,2 тыс. рублей. Пенсии за год выросли на 3,1%, но в реальном исчислении уменьшились на столько же — на 3,1%.

В Новгородстате отметили, что среднедушевые денежные доходы населения области обеспечивали 2,5 прожиточного минимума (за третий квартал 2016 года он установлен в сумме 10 020 рублей в месяц). При этом расходы новгородцев в среднем в месяц также выросли — на 2,3% до 25,9 тыс. рублей.