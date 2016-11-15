София, 15 ноября, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Депутаты от партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») представят на рассмотрение Народного собрания Болгарии проект поправок в избирательное законодательство, вопросы по которым были вынесены на общенациональный референдум 6 ноября, передаёт болгарское издание «Дневник».

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В ходе референдума на голосование было вынесено три вопроса: «Поддерживаете ли вы избрание депутатов посредством мажоритарной избирательной системы в два тура?», «Поддерживаете ли вы введение обязательного голосования на выборах и референдумах?» и «Поддерживаете ли вы предоставление ежегодных государственных субсидий политическим партиям из расчёта один лев (0,51 евро — ред.) на один голос, полученный на последних выборах?».

По всем вопросам избиратели дали положительный ответ, однако результаты референдума не являются обязательными к исполнению, поскольку для этого не хватило явки 13 000 избирателей (всего на референдуме проголосовало 3 487 428 человек).

Сообщается, что три вопроса будут представлены в виде отдельных пунктов законопроекта. Подготовить документ к окончательному чтению планируется до 15 декабря. В партии ГЕРБ рассчитывают, что изменения вступят в силу до внеочереных парламентских выборов, которые могут состояться в стране в связи с победой кандидата от оппозиции на выборах президента и последовавшей за этим отставкой правительства. Вместе с тем пока неизвестно будет ли законопроект поддержан другими политическими силами, представленными в Народном собрании.

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