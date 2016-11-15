Санкт-Петербург, 15 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Станция метрополитена «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге закрыта из-за обнаружения бесхозного подозрительного предмета, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

A.Savin Станция метро «Гостиный двор»

С 19:33 мск закрыты на вход и на выход станция «Гостиный двор» и переход на «Невский проспект» после обнаружения на платформе бесхозного подозрительного предмета.

В данный момент проводится проверка.