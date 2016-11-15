Москва, 15 ноября, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности министра экономического развития в связи с утратой доверия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Указ также опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Улюкаев

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Министру предъявлено обвинение во взятке с вымогательством. Решением суда Алексей Улюкаев помещен под домашний арест до 15 января 2017 года.