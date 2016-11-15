Кишинёв, 15 ноября, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Евросоюз и США готовы сотрудничать с властями Молдавии и новоизбранным президентом в целях эффективного и ответственного руководства страной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с соответствующими заявлениями выступили посольство США в Молдавии и внешнеполитическая служба ЕС.

Ru.wikipedia.org Игорь Додон

В американском посольстве отметили, что ознакомились с отчетом миссии наблюдателей ОБСЕ, согласно которому второй тур выборов президента Молдавии прошел в целом свободно и в соответствии с международными стандартами. В то же время в дипмиссии «знают и об обвинениях в фальсификации выборов и нарушениях в процессе голосования» и ждут окончательного решения Конституционного суда об утверждении итогов выборов.

В сообщении европейской миссии высказан призыв к президенту, правительству и парламент Молдавии обеспечить сотрудничество, в целях «осуществления реформ в интересах всех граждан Республики Молдова».

Авторы документа также ссылаются на отчет наблюдателей ОБСЕ и выражают готовность оказывать помощь и сотрудничать с новоизбранным президентом в целях реализации Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС и предусмотренных им реформ.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной кампании победивший кандидат-социалист Игорь Додон обещал аннулировать или по крайней мере пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС, провести референдум о внешнеполитическом курсе, развернуть Молдавию в сторону России и взять курс на интеграцию в Евразийский союз, а также аннулировать навязанный Молдавии Брюсселем «Закон об обеспечении равенства», защищающий права сексменьшинств, и являющийся базовым условием предоставления гражданам Молдавии безвизового режима в ЕС.

При этом никаких рычагов для реализации всего перечисленного у президента Додона нет. Поэтому обещание «пророссийскому» президенту Додону помощи со стороны ЕС во внедрении Соглашения об ассоциации, выглядит как откровенный «троллинг» со стороны Брюсселя.