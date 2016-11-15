Берлин, 15 ноября, 2016, 20:50 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Алексей Улюкаев

«В России по подозрению в коррупции перед судом предстал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Загадочное дело стало самым большим коррупционным скандалом в России за последнее время. Министра обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов США. Но была ли на самом деле передача взятки, либо арест является местью российских властей, пока неясно», пишет журнал Spiegel.

Как пишет издание, «борьба с коррупцией в лице Алексея Улюкаева стала главной темой государственного российского телевидения. Министр экономического развития был задержан рано утром во вторник якобы в момент передачи ему двух миллионов долларов США наличными. Россия переживает сейчас самый большой коррупционный скандал за последние годы. Улюкаев самый высокопоставленный политик, который был арестован с 1991 года. Уголовное преследование по обвинению во взяточничестве особенно часто велось в последние годы в отношении опальных чиновников или губернаторов. Либеральный министр находился в должности три с половиной года».

«Дело Улюкаева озадачивает. Во вторник в 2:33 по московскому времени Следственный комитет Российской Федерации выступил с заявлением об аресте министра, который якобы был задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) еще в понедельник вечером. По официальной версии ФСБ задержало Улюкаева, когда он получал взятку от представителей нефтяного гиганта «Роснефть», — отмечает издание.

«Официальные заявления российских властей выглядят неубедительно. Почему министра, который задекларировал только в 2015 году официальный доход в размере около 860 тысяч евро и десять земельных участков арестовали только после того, как ему была дана взятка? А кто те представители «Роснефти», которые якобы передавали взятку? А где доказательства того, что Улюкаев действительно взял наличные деньги? Лидер оппозиции Алексей Навальный совершенно справедливо отмечает, что российские власти так до сих пор и не предоставили ни одного фото ареста», добавляет журнал.