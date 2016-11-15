Москва, 15 ноября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

В ходе телефонного разговора обсуждались ключевые проблемы актуальной международной политики в частности ситуация в Сирии.

Кроме того, президент Казахстана рассказал Владимиру Путину о ходе и результатах своего недавнего визита в Японию.

Стороны согласовали график дальнейших двусторонних контактов.