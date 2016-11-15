Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры
Москва, 15 ноября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает официальный сайт Кремля.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
В ходе телефонного разговора обсуждались ключевые проблемы актуальной международной политики в частности ситуация в Сирии.
Кроме того, президент Казахстана рассказал Владимиру Путину о ходе и результатах своего недавнего визита в Японию.
Стороны согласовали график дальнейших двусторонних контактов.