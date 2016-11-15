Мадрид, 15 ноября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. «Президенты договорились объединить свои усилия в борьбе с терроризмом, врагом мирового сообщества номер один, — отмечает московский корреспондент издания Хавьер Колас. — Именно Владимир Путин первым из ведущих мировых лидеров, направил телеграмму Дональду Трампу, поздравив того с избранием на высший пост в США и пожелав успехов на новом поприще».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Российский лидер согласился с новым американским президентом, что отношения США и России в настоящий момент заслуживают неудовлетворительной оценки, однако имеют перспективы для улучшения, — акцентирует внимание читателя Колас на главном, по его мнению, пункте телефонной беседы руководителей двух сверхдержав. — Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Трамп обещал встретиться с президентом РФ еще до инаугурации нового хозяина Овального Кабинета».

Последняя фраза публикации испанского журналиста выглядит вздохом облегчения: «Оба лидера имеют схожие взгляды на внешнюю политику, что дает повод для осторожного оптимизма».