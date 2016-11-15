Кишинёв, 15 ноября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Жители Гагаузии возлагают на новоизбранного президента Молдавии Игоря Додона «большие надежды» и ожидают «решительных действий по выполнению предвыборных обязательств». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии, об этом заявила глава автономии Ирина Влах, принимая в Комрате избранного президента Молдавии Игоря Додона.

Gagauzia.md Игорь Додон и Ирина Влах

Додон подчеркнул, что это неофициальный визит. Он выразил намерение посетить Гагаузскую автономию сразу после вступления в должность и «детально обсудить ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона».

Додон также поблагодарил гагаузов за поддержку на выборах и заявил, что «опыт Гагаузии в стабилизации общественно-политической и экономической ситуации востребован на республиканском уровне».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе второго тура выборов 13 ноября «пророссийский» социалист Игорь Додон получил в Гагаузии 99% голосов избирателей, пришедших на участки.

В ходе своей кампании Додон обещал пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС, провести референдум о внешнеполитическом курсе страны, развернуть Молдавию в сторону России и взять курс на интеграцию в Таможенный союз, аннулировать «Закон об обеспечении равенства», защищающий права сексменьшинств, аннулировать решение прежнего президента Николая Тимофти о предоставлении молдавского гражданства экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску, запретить румыноунионистские организации, запретить людям с двойным гражданством занимать госдолжности, а также осуществить федерализацию Молдавии, субъектами которой должны стать Гагаузия и Приднестровье.

При этом уже сейчас можно сказать, что единственным пунктом, для реализации которого у Додона-президента есть полномочия, является аннулирование гражданства Бэсеску. Да и в том, что он решится хотя бы на это, есть большие сомнения.