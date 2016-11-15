Кишинёв, 15 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Покидающий в ближайшие дни свой пост президент Молдавии Николай Тимофти принял 15 ноября находящегося в том же положении президента Болгарии Росена Плевнелиева, прибывшего с официальным визитом в Кишинев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам встречи Плевнелиев и Тимофти сообщили, что обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами.

Presedinte.md Николай Тимофти и Росен Плевнелиев

Болгария, по словам Плевнелиева, будет «и впредь поддерживать интеграцию Молдавии в ЕС, урегулирование приднестровского конфликта, сохранение территориальной целостности, поддержание мира, экономическое развитие, демократию и процветание».

Тимофти отметил, что отношения между двумя народами «отмечены дружественными чувствами, строящимися в течение десятилетий». «Мы обсудили основные задачи двусторонней повестки дня в целях активизации отношений сотрудничества. Говорили и о ситуации в регионе, а также о президентских выборах, состоявшихся в обеих странах. В этой связи мы хотим передать новым главам государств эстафету дружбы между двумя странами, в целях дальнейшего ведения последовательного диалога в сферах экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и образования», — сказал Тимофти.

Президент Молдавии вручил болгарскому коллеге высшую государственную награду Молдавии — орден «Ordinul Republicii». В свою очередь, президент Болгарии вручил молдавскому коллеге орден «Стара планина» за «поддержание хороших отношений и сотрудничества между двумя странами».

ИА REGNUM напоминает, что 13 ноября в Молдавии и Болгарии состоялись президентские выборы, по итогам которых в обеих странах победили кандидаты от левых.