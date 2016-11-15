Радио REGNUM: выпуск за 15 ноября
Москва, 15 ноября, 2016, 20:10 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Крейсер «Адмирал Кузнецов» впервые подключился к боям в Сирии;
- Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев задержан за взятку размером в два миллиона долларов. Реакция Кремля и Государственной думы;
- Экономия на пенсионерах: Пенсионный Фонд России пропиарят за 185 млн рублей;
- Министерство иностранных дел России прокомментировало очередные совместные учения НАТО и Грузии;
- Глава Пентагона рассказал, как изменились после президентских выборов угрозы для США.