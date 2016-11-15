Москва, 15 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в крупной взятке тяжелым событием для правительства. Такое заявление он сделал на заседании думской фракции «Единой России».

Government.ru Алексей Улюкаев выступает на заседании Правительства РФ

Дмитрий Медведев отметил, что случившееся находится «за гранью его понимания», но подчеркнул, что никто из представителей органов власти, от депутата до министра, не имеет иммунитета в случае совершения коррупционных преступлений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Министру предъявлено обвинение во взятке с вымогательством.

Решением суда Алексей Улюкаев помещен под домашний арест до 15 января 2017 года.