Москва, 15 ноября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Министр экономического развития Алексей Улюкаев, подозреваемый в получении взятки в крупном размере, помещен под домашний арест на два месяца, сообщают «Известия».

Kremlin.ru Алексей Улюкаев

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Улюкаева о ежедневных двухчасовых прогулках. Алексей Улюкаев будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире на Минской улице.

СМИ сообщают о весомых доказательствах вины подозреваемого, предъявленных следствием. В их число входят аудио‑ и видеозаписи, показания свидетелей, характерные следы на руках от специальной краски, которой помечают купюры правоохранители. Многие из предъявленных суду доказательств пока не разглашаются в интересах следствия. Все материалы проверены прокуратурой и приняты судом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Министру предъявлено обвинение во взятке с вымогательством.