Копенгаген, 15 ноября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Со вступлением в должность президента США Дональда Трампа датские компании, сейчас только налаживающие экспорт «зеленых» технологий в Штаты, рискуют так и не закрепиться на американском рынке. Об этом сегодня, 15 ноября, пишет газета The Copenhagen Post.

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«С приходом к власти Дональда Трампа, датский «зеленый» экспорт, так и не достигнув еще плотного сцепления, может потерять недавно найденную точку опоры в США», — пишет газета, отмечая, что Дональд Трамп — известный «защитник ископаемого топлива».

При этом опрошенные изданием эксперты не спешат бить тревогу. «Уже все сказано и сделано, и мы по-прежнему ожидаем стабильный спрос на датские решения в области «зеленой» энергетики», — рассказал консул Дании в Чикаго Якоб Андерсен. Он пояснил, что заинтересованность в экологически чистых технологиях проявляют власти отдельных штатов, в частности Нью-Йорка, Калифорнии, Массачусетса, Техаса, поэтому изменения на федеральном уровне вряд ли могут повлиять на датский бизнес.

Напомним, в США датские компании хотят продавать свои технологии для таких сфер, как: водное хозяйство, централизованное теплоснабжение, ветрогенерация и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года для продвижения датских технологий на американском рынке Вашингтон и Бостон посетила делегация королевства во главе с наследным принцем Фредериком и его супругой Мари. По итогам 2015-го года стоимость датского экспорта в США превысила 100 млрд датских крон ($ 14.4 млрд). Соединенные Штаты — третий по величине рынок для датского экспорта, больше королевство экспортирует только в Швецию и Германию.