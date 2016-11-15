Ставрополь, 15 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум.



Андрей Бабуров Маршрутки

В Ставропольском крае снижение аварийности на дорогах намерены добиваться внедрением автоматизированной системы видеофиксации нарушений и ужесточением требований к водителям. Об этом речь шла 15 ноября в городе Минеральные воды на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На заседании вспомнили аварию 6 августа в Кочубеевском районе края, когда в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли девять человек. Начальник краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов сообщил о росте аварийности в сравнении с прошлым годом. Выросло и число пострадавших в авариях людей.

По его словам, в девяти из десяти случаев причиной аварий стало превышение скоростного режима. Представители силового блока, а также органы власти считают, что снижению аварийности будет способствовать внедрение в крае автоматизированной системы видеофиксации нарушений.

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На сегодня в крае оборудовано два десятка стационарных комплексов фото‑ и видеофиксации. С 2017 года в регионе реализуют программу, стоимостью 4 млрд рублей, которая позволит за два года расширить эту сеть на 280 комплексов. Программа будет реализована в рамках государственно-частного партнёрства.

Глава региона поддержал инициативу ГИБДД о применении более жестких мер к водителям маршрутных такси, нарушающих правила дорожного движения. Он поручил главам муниципальных образований разработать документацию, позволяющую расторгать договоры с водителями маршрутных такси после трёхкратных случаев нарушений.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, обсуждены и другие меры, нацеленные на повышение безопасности на дорогах края. В регионе будут «крутить» социальную рекламу.

В учебных организациях края будет усилена информационно-просветительская работа. Специалисты министерств и ведомств объединятся для проведения «Краш-курса» для студентов, школьников и их родителей, работников автопредприятий и автошкол.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство края планирует направить более 2,5 млрд бюджетных средств на увеличение сети камер автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Прежде всего, они появятся в так называемых «очагах аварийности». В крае таких 96 мигрирующих.

Проект предполагает установку дополнительных 280 камер автоматической фото-видеофиксации нарушений. Из них 202 комплекса будут измерять скорость, 54 устройства будут выявлять нарушения на перекрестках, 12 направят на слежение за парковкой автомобилей и еще 12 — должны появиться у пешеходных переходов.