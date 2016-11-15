Уфа, 15 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум.



Artur1917 Станки-качалки компании «Башнефть»

Экспертное сообщество Башкирии не видит в задержании министра экономического развития России Алексея Улюкаева повода для отмены сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Как заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, глава Башкирии Рустэм Хамитов может воспользоваться данной ситуацией для укрепления позиции республики в плане сохранения блокирующего пакета акций «Башнефти», а также расширения объема социальных обязательств новых собственников нефтяного и нефтеперерабатывающего комплекса республики

Как сообщало ИА REGNUM, министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, ранее задержанному по подозрению в коррупции, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. 14 ноября Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении денежной суммы в размере $2 млн, отмечают в СКР. При этом законность сделки между «Роснефтью» и «Башнефтью» не оспаривается, сделка предметом расследования не является.

Как считает общественный деятель Азамат Галин, для «Башнефти» и Башкирии задержание Улюкаева последствий не принесет. «Отмены сделки не будет, так как «Роснефть купила «Башнефть» с премией по рынку, — полагает эксперт. — Как следует из пресс-релиза СКР, Улюкаев вымогал взятку, и ключевое слово здесь «вымогал». Вопрос только в том, будет ли начальник Улюкаева — Дмитрий Медведев отвечать за действия подчиненного».

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, приватизация «Башнефти» была проведена слишком спешно, и после возникновения подозрения Улюкаева в вымогательстве взятки, отчасти становится понятно, почему. «Понятно, что бюджет страны нуждается в финансовой подпитке, но, например, для республики очередная приватизация «нефтянки» чревата рисками сокращения социальных программ, — подчеркнул эксперт. — При этом основную нагрузку (прежде всего, экологическую) несет именно Башкирия». Как полагает собеседник ИА REGNUM, глава Башкирии Рустэм Хамитов, будучи опытным политиком, воспользуется этой, безусловно, некрасивой для федерального центра ситуацией, и укрепит позиции республики в плане сохранения блокирующего пакета акций «Башнефти», а также расширения объема социальных обязательств новых собственников нефтяного и нефтеперерабатывающего комплекса республики.

Политолог Сергей Лаврентьев предположил, что скандал вокруг продажи акций «Башнефти» в очередной раз продемонстрировал успешность и коммерческую привлекательность компании. «Отрицательный пиар всё равно пиар, — заявил политолог. — Башкирия в очередной раз показала, что интересна для инвесторов. К сожалению, шумиха вокруг «Башнефти» не поднимет зарплату её работникам».