Снежинск, Челябинская область, 15 ноября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. В челябинском городе Снежинске должности главы города и главы администрации вновь будет занимать один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Ru.m.wikipedia.org Герб Снежинска

Сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Собрании депутатов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» была обсуждена измененная редакция документа. В проекте было предложено отредактировать ключевые статьи, по которые произойдут изменения в схеме управления городом. Так, в новой редакции Устава появились должности председателя и заместителя председателя Собрания депутатов, они теперь будут депутатами на постоянной основе и избираться из состава Собрания на срок его полномочий.

Главное изменение коснулось главы Снежинского городского округа, который, как высшее должностное лицо, будет избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава города будет возглавлять и администрацию города Снежинска.

Проект Устава с предложенными изменениями на публичных слушаниях путем голосования был одобрен. Теперь новая редакция Устава будет дорабатываться в комиссиях Собрания депутатов, с учетом поступивших от участников публичных слушаний предложений. Затем Устав будет рассмотрен на заседании Собрания депутатов.

Отметим, накануне, 14 ноября действующий глава Снежинска Анатолий Тимошенков подал заявление в Собрание депутатов города Снежинска о досрочном прекращении полномочий и как главы, и как депутата. Чиновник официально объяснил свои действия ухудшением здоровья. На заседании Собрания депутатов города Снежинска, заявление было рассмотрено и удовлетворено. Главу города поблагодарили за хорошую работу на посту.

Добавим, Челябинская область возвращается к единоначалию на протяжении последних двух лет. Ранее единые мэры вновь появились в нескольких городах региона, в том числе и в Челябинске.