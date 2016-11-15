Москва, 15 ноября, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Коррупционный скандал с участием министра экономического развития России Алексея Улюкаева необходимо рассматривать отдельно от сделки по приватизации госдоли акций «Башнефти» «Роснефтью». Поэтому в настоящее время ценные бумаги «Роснефти», скорее всего, не будут значительно терять в цене. Об этом сегодня, 15 ноября, корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель аналитического управления Фонда национального энергетического развития (ФНЭБ) Александр Пасечник.

Commons.wikimedia.org Логотип «Роснефти»

«Если сейчас смотреть на движения на Московской бирже, можно констатировать штиль. «Башнефть» прибавляет в рамках коррекции около 1−1,5%. «Роснефть» дешевела и накануне, и еще несколько дней кряду. Это связано с конъюнктурными ситуациями на мировом рынке нефти. Здесь цена в 335−340 рублей, в пике была — 360−365 рублей. Такая локальная коррекция в 5−7% уже давно есть. Я думаю, дальше «Роснефть» дешеветь не должна, не должна терять капитализацию, напротив, должна уже встать в фазу отыгрыша синергии», — объяснил эксперт.

Он отметил, что задержание Алексея Улюкаева со взяткой — это история в определенной степени уже отдельная. Пересмотра сделки по «Башнефти» уже не будет. Потому что деньги получены, распределены в бюджете. К самой сделке у следствия вопросов нет. Здесь вопрос исключительно к министру, к его поведению в рамках этой сделки, отметил аналитик.

«Поэтому сомневаюсь, что какие-то могут быть повороты неожиданные в ходе программы приватизации, — говорит руководитель аналитического управления ФНЭБ. — Это больше все-таки коррупционная история, которая будет стимулом задуматься прочим фигурам в кабмине и их окружению из орбит пониже. Если появился такой прецедент, надо посмотреть и линию подчинения Улюкаева. В этом смысле, наверное, будут какие-то новые эпизоды. Появятся, может быть, какие-то новые фигуранты. Не думаю, что будут выше головы Улюкаева. Наверное, будут звенья из средней цепочки. Но их уже роль, что называется, вторична».

Несмотря на то, что весь скандал завязан именно вокруг покупки госдоли «Башнефти» «Роснефтью», это все же чистая сделка. Здесь играла роль не только резолюция МЭР. Были также и заключения Федеральной антимонопольной службы и Минфина, и Росимущества. Поэтому нельзя сказать, что-то заключение, которое выдало Министерство экономического развития, имело особый вес и было определяющим.

«Так что коррупцию отдельно рассматриваем, а сделку с приватизацией «Башнефти» — отдельно, и она уже месяц как закрыта», — заключил Александр Пасечник.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ночь на 15 ноября было проведено задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева за получение взятки в размере $2 млн за положительную оценку приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Улюкаева задержали с поличным. Лондонская фондовая биржа сегодня открылась с небольшого падения в цене акций «Роснефти» на 5% по сравнению с закрытием понедельника, до $4,8. Однако после недолгого провала стоимость глобальных депозитарных расписок компании стала расти на 1,74% — до $5,13 за бумагу.