Ижевск, 15 ноября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Исполняющей обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ назначена Ирина Теслева. Об этом сообщает Udm-Info со ссылкой на главу республики Александра Соловьева.

Izh.ru Ирина Теслева

«Замены нет, подбираем. Исполняет обязанности пока Теслева», — сказал руководитель региона.

Ранее Теслева являлась заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике. С 2015 года — первый заместитель постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об освобождении от должности постпреда главы Удмуртии при президенте РФ Светланы Смирновой Соловьев подписал 14 ноября. Смирнова покинула пост по собственному желанию.