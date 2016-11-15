Москва, 15 ноября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Мировой суд Москвы 15 ноября рассмотрел следующие шесть материалов в отношении скандально известной участницы уличных гонок Мары Багдасарян о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и добавил ей еще 14 суток административного ареста и 185 часов обязательных работ в добавок к ранее назначенным 410 часам, сообщает пресс-служба Савеловского суда.

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Судья после рассмотрения шести новых административных дел с учетом всех обстоятельств назначил Маре Багдасарян наказания в виде 35, 35, 40, 40, 35 часов обязательных работ, а также 14 суток административного ареста. В итоге за четыре судебных заседания Багдасарян получила 595 часов обязательных работ.

В зале суда Багдасарян заявила, что плохо себя чувствует. Ей была вызвана скорая помощь.

Напомним, Мара Багдасарян была задержана работниками полиции 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве за нарушение правил парковки. Уже в суде стало известно, что ей вменяется уклонение от уплаты штрафов за предыдущие нарушения правил дорожного движения, по которым был составлен 51 административный материал.

Ранее Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках «золотой молодежи» на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. За свое участие в этой скандальной выходке и нарушение правил дорожного движения она ранее отбыла 10-дневный административный арест. Позднее Багдасарян заявляла о том, что она намерена опубликовать записи переговоров с сотрудниками столичной полиции, якобы вымогавшими 500 тыс. долларов у владельца Gelandewagen Руслана Шамсуарова, осужденного на 300 часов общественных работ.