Тбилиси, 15 ноября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Президент Грузии приветствует активизацию гражданского сектора и непарламентской оппозиции в связи с изменением избирательной системы. Об этом на брифинге 15 ноября заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По ее словам, изменение избирательного законодательства — это та тема, о которой президент постоянно говорит во всех, в том числе в своих парламентских выступлениях.

«Примерно полтора года назад именно при содействии президента началась работа по улучшению избирательного законодательства, с целью создания согласованного документа. В этом процессе участвовали все политические силы, кроме коалиции «Грузинская мечта». Президент надеется, что на этот раз эта попытка завершится успешно и избирательное законодательство будет изменено. Тем более, что это было обещание правящей силы, данное еще в 2012 году», — заявила от имени президента Георгия Маргвелашвили его пресс-спикер.

По ее же оценке, необходимость таких изменений подтвердили и парламентские выборы 2016 года.

Как сообщалось ранее, оппозиция и часть неправительственного сектора требовали от властей упразднения мажоритарной системы и перехода к выборам парламента по пропорциональной партийной системе. Правящая коалиция пообещала, что такие изменения будут внесены после выборов 2016 года, к следующим парламентским выборам, которые пройдут в 2020 году.

Благодаря мажоритарной системе партия «Грузинская мечта» получила в парламенте Грузии нового созыва конституционное большинство.