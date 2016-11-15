Калуга, 15 ноября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Итальянские предприниматели во главе с советником посольства Итальянской Республики в Российской Федерации Никколо Фонтана надеются не только познакомиться с инвестиционным потенциалом Калужской области, но и установить новые деловые контакты. Именно с такой целью делегация прибыла 15 ноября в регион. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на деловой площадке Калужской торгово-промышленной палаты с гостями из Италии встретился губернатор области Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече с итальянской делегацией в Калужской торгово-промышленной палате

«Наш внешнеторговый оборот с Италией составил за последние пять лет 750 млн долларов. Мы совместно реализуем ряд проектов с компаниями «Берлин-Хеми Менарини», «ХТ&Л Фиттинг Рус», «Джервази Восток», «Челлино», «Цуегг», «ЛАМИНАМ» и другими. Создаем для наших итальянских партнеров необходимые комфортные условия», — заявил калужский губернатор.

В частности, по словам главы региона, для инвесторов область предлагает обустроенные площадки в индустриальных парках, а также в особой экономической зоне «Калуга», где действуют дополнительные преференции для размещения новых производств.

Кроме того, в регионе создана удобная для бизнеса транспортно-логистическая инфраструктура. «Мы заинтересованы в организации новых производств в сфере машиностроения и металлургии, выпуске автокомпонентов, строительных материалов, а также в сельском хозяйстве, туризме и других направлениях», — сказал Артамонов.

От имени итальянского делового сообщества Никколо Фонтана заявил о дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества с Калужской областью. «С помощью таких мероприятий мы хотим познакомить наш бизнес с возможностями работы в России», — подчеркнул советник посольства Итальянской Республики в России.

На встрече гостям из Италии калужане представили подробную информацию об инвестиционных возможностях области, уделив особое внимание условиям реализации проектов в агропромышленной сфере, а итальянцы познакомили калужан со своими компаниями, производящими оборудование для пищевой промышленности и энергетики, теплиц, сельхозтехники, а также предоставляющими услуги по строительству, озеленению, организации взаимной торговли, проведению финансовых операций.

15 ноября делегация из Италии посетила индустриальный парк «Ворсино», где познакомилась с работой транспортно-логистического комплекса «Freight Village Vorsino». Во второй день визита, 16 ноября, в индустриальном парке «Грабцево» участники бизнес-миссии из Италии посетят фармацевтический завод компании «Берлин-Фарма (Menarini)» и агрофирму «Детчинское».