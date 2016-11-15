Калининград, 15 ноября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Калининградский суд, решивший, что клевета на советский народ-победитель — это «свобода слова», не прав. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель региональной общественной организации «Союз участников Великой Отечественной войны и ветеранов Военно-Морского флота Калининградской области» капитан 1-го ранга запаса Владимир Нижегородцев, комментируя решение суда по иску калининградской газеты «Новые колёса».

Владимир Нижегородцев

Напомним, накануне Центральный районный суд г. Калининграда удовлетворил иск газеты, тем самым аннулировав предупреждение Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательств. Речь идёт о предупреждении, связанном со статьёй «Врач-хирург из Кёнигсберга». В этой публикации описаны преступления, якобы совершённые красноармейцами в отношении гражданского населения столицы Восточной Пруссии.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что именно «Союз участников Великой Отечественной войны и ветеранов Военно-Морского флота Калининградской области» первым обратился в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку статьи в «Новых колёсах».

«Мы, ветераны Балтийского флота, внимательно изучили ту статью и были крайне возмущены тем, что журналисты, опираясь на какие-то мемуары какого-то немецкого врача, опорочили подвиг наших солдат — освободителей Европы от фашизма», — сказал Нижегородцев.

«Суд решил, что это свобода слова? Но это клевета на советский народ-победитель, — продолжил морской офицер запаса. — Это не свобода слова, а лживая демократия, под которую, к сожалению, подстраиваются наши судебные органы».

По мнению собеседника ИА REGNUM, «подобные статьи вносят раскол в наше общество и деформируют сознание, прежде всего, молодёжи, в результате чего мы уже наблюдаем, как на могилах советских солдат малюют свастику».

«Мы удивляемся, почему поляки сносят памятники советским солдатам, но посмотрите, что у нас происходит — наши власти закрыли музей-мемориал «Командный пункт 46-й армии» (подробнее здесь), наши газеты клевещут о советских солдатах, наши суды оправдывают эту клевету», — подытожил Владимир Нижегородцев.