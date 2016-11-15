Вильнюс, 15 ноября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. После того, как был выбран глава парламента Литвы, на заседании стал председательствовать спикер Сейма Викторас Пранцкетис. Председатель заседания пригласил представителей парламентских фракций, чтобы они объявили о создании фракций и назначении представителей на съезд старост, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 ноября, в Сейме Литвы.

AndreasLT В литовском сейме

Член Сейма Рамунас Карбаускис — глава победивших на выборах Союза крестьян и зеленых — прочитал заявление об учреждении фракции Союза крестьян и зеленых Литвы. Старостой этой фракции избран член Сейма Рамунас Карбаускис, его заместителями — члены Сейма Грета Кильдишене и Аушруне Норкене. На съезд старост также делегированы члены Сейма Агне Ширинскене, Повилас Урбшис, Дайнюс Гайжаускас. Член Сейма Ирена Шяулене прочитала заявление об учреждении Социал-демократической партии Литвы. Старостой этой фракции избрана член Сейма Ирена Шяулене, заместителями назначены члены Сейма Юозас Олекас и Валентинас Букаускас.

Член Сейма Габриэлюс Ландсбергис прочитал заявление об учреждении фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы. Старостой этой фракции избран член Сейма Габриэлюс Ландсбергис, его заместителями — члены Сейма Ирена Дегутене, Юргис Разма, Агне Билотайте, Радвиле Моркунайте-Микуленене. Эта фракция также объявила, что будет в оппозиции.

Член Сейма Аушрине Армонайте прочитала заявление об учреждении фракции Саюдиса либералов. Старостой этой фракции избран член Сейма Еугениюс Гентвилас, его заместителем — член Сейма Гинтарас Стяпонавичюс. Эта фракция также объявила, что будет в оппозиции.

Член Сейма Рита Тамашунене прочитала заявление об учреждении фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Старостой этой фракции избрана член Сейма Рита Тамашунене, ее заместителем — член Сейма Ванда Кравчонок. Эта фракция также объявила, что не будет принадлежать правящему большинству, но и не будет в оппозиции.

Член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис прочитал заявление об учреждении фракции «Порядок и справедливость». Старостой этой фракции избран член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, его заместителями — члены Сейма Кястутис Барткявичюс и Римас Андрикис. Эта фракция также объявила, что будет в оппозиции.

Член Сейма Линас Бальсис прочитал заявление о создании Смешанной группы членов Сейма. Старостой избран член Сейма Линас Бальсис, его заместителем — Аушра Мальдейкене. Член Сейма Рамунас Карбаускис объявил декларацию о создании коалиции, согласно которой 78 членов Сейма, принадлежащие фракциям Союза крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократической партии Литвы, объединятся в коалицию.