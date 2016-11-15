Мурманск, 15 ноября, 2016, 18:48 — ИА Регнум.



Pixabay.com Укус

Воспитатель мурманского детского сада №18 привлечена к ответственности за побои ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

«Как установлено, телесные повреждения (укусы) несовершеннолетнему были причинены другим воспитанником во время отсутствия в группе воспитателя, — отметили в ведомстве. — Таким образом, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей сотрудниками учреждения повлекло нарушение прав и интересов несовершеннолетнего».

Нарушение, по данным прокуратуры, связано с созданием безопасных условий присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, которые обеспечивают жизнь и здоровье детей во время пребывания в дошкольной образовательной организации.

«Воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, воспитаннику 18-го детского сада в Мурманске нанесли увечья в октябре текущего года. Как сообщало ИА REGNUM, по словам его родителя, «за всё время, пока он (ребёнок — прим. ИА REGNUM ) был в саду, ему не оказали медицинскую помощь».