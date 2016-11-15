Каракас, 15 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Лидеры венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес, Хесус Торреальба договорились о необходимости повторной мобилизации оппозиционных активистов на массовые уличные акции протеста с требованием возобновления референдума и созыве досрочных президентских выборов.

Diariocritico de Venezuela Венесуэльская оппозиция

Вчера оппозиционный «Круглый стол демократического единства» выступил с заявлением, где выразил недовольство вторым раундом переговоров. А накануне, как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиции заявили, что цель переговоров не только совместное преодоление кризиса, но и достижение договоренностей о досрочных выборах президента Венесуэлы либо проведение референдума об импичменте, сообщает La Informacion.

Энрике Каприлес на своей странице в социальной сети Twitter отметил, что «сейчас главная задача — немедленно возобновить мобилизацию населения на протестные акции на всей территории страны. 80% населения страны требует отзыва Н. Мадуро, но в правительстве засели коррупционеры и бандиты, которые противодействуют этому. Побороть кризис можно, лишь отправив в отставку Н.Мадуро. Это общая задача для всех граждан страны».

Исполнительный секретарь MUD Хесус Торреальба так же заявил об «уличной стратегии»: «Мы обратим законное недовольство населения в энергию перемен, а не «разделение нации и разрушение». Режим Николаса Мадуро сейчас использует три инструмента: насилие, деморализацию и поощряет раскол в обществе», сообщает ABC.

Отметим, в связи с этим, противоречивость оценок ситуации в Венесуэле, которые дает МИД России. Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «никто в Венесуэле не заинтересован в усложнении ситуации». А вчера, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил венесуэльскую оппозицию в попытке сорвать переговоры. В частности, он сказал: «Есть опасения, что те из оппозиционеров, занимающих позицию вне правового поля, могут попытаться, видя тщетность своей линии, сорвать переговоры между правительством и оппозицией». писало ИА REGNUM.

Однако, с критикой хода переговоров выступили именно лидеры оппозиции, самые влиятельные политики среди противников Николаса Мадуро. А не ее маргинальные представители. Это обстоятельство говорит о том, что оппозиция будет добиваться отставки Мадуро до победного конца. А превратиться ли это в «цветной сценарий», упомянутый Сергеем Лавровым, зависит только от самого Мадуро: пойдет ли он на проведение референдума об импичменте, который требует население страны, либо вынудит его противников пойти на крайние меры. Напомним, что отставки Николаса Мадуро требует 80 процентов населения Венесуэлы.