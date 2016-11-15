Ярославль, 15 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. С 1 декабря в Ярославле начнут работу 13 муниципальных катков. Один из них будет залит на Советской площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Илья Бесхлебный Церковь Ильи Пророка на Советской площади

Советская площадь — одно из любимых мест отдыха ярославцев, окруженное зданиями областной думы, правительства и храмом Ильи Пророка. Городские власти решили залить здесь один из муниципальных катков. Его площадь будет 56×30 м.

«Мы планируем установить на Советской площади морозильные установки, чтобы каток мог функционировать даже при нулевой температуре. На большом катке можно будет проводить соревнования по шорт-треку. Сейчас мы прорабатываем организационные вопросы по созданию катка», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Кокурин.

Еще 12 катков появятся на территории городских спортшкол. Пользоваться всеми муниципальными катками можно бесплатно, а вот за пользование коньками, если своих нет, придется заплатить.

Кроме того, для активного отдыха городские власти приспособили и Волжскую набережную — там создана лыжная трасса протяженностью 11 км. Трасса будет состоять из трех маршрутов. Первый — участок Волжской набережной от Речного вокзала до Даманского острова (через Стрелку), второй — участок Волжской набережной от проспекта Ленина до Речного вокзала, и третий — район улицы Подзеленье и центрального пляжа.

Как подчеркнул Алексей Кокурин, вдоль трассы будут установлены соответствующие знаки, чтобы пешеходы ее не затаптывали. Кроме того, лыжню будут обновлять и выравнивать.