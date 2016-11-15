Москва, 15 ноября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Максимальное наказание, которое может грозить министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, — это 15 лет лишения свободы, что для 60-летнего чиновника может означать фактически пожизненное заключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Антон Камалтынов. При этом юрист подчеркнул, что вряд ли чиновника накажут столь строго, даже если вина обвиняемого будет доказана.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Тебя посодют, а ты не воруй!

«Следственный комитет России предъявил Алексею Улюкаеву обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере (часть 6 статья 290 Уголовного кодекса РФ). Эта статья предполагает наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты осужденного на период от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки», — пояснил Камалтынов.

Юрист отметил, что оправдать Улюкаева смогут в том случае, если не будут предоставлены достаточные для установления степени вины доказательства. «Суд может как избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, так и заключить под стражу господина Улюкаева. Это прерогатива суда», — уточнил адвокат, при этом добавил, что дальнейшие аресты коррумпированных чиновников зависят только от появлений новых обстоятельств и качества работы следственных органов.

«Российская политическая и правовая система только выиграла бы от начала системной борьбы с коррупцией. Хотелось бы верить, что арест Улюкаева действительно является следствием начала серьезного противостояния чиновникам-коррупционерам, а не представляет собой очередной эпизод закулисной борьбы финансовых интересов группировок в российской элите. Такие меры против коррумпированных чиновников оздоровят и политическую систему, и российскую экономику, и само общество с его ценностно-мировоззренческими установками и ориентирами», — считает юрист.

Камалтынов добавил, что примеров коррупционных скандалов с чиновниками столь высокого уровня в России не так много. «Пожалуй, лидировали в них всегда губернаторы. Самый громкий арест регионального руководителя — это задержание с поличным кировского губернатора Никиты Белых. Если говорить о министерском уровне, то это — коррупционный скандал в Министерстве обороны России. Но министр обороны Анатолий Сердюков не задерживался и под стражу не брался, отделавшись увольнением с должности и возбуждением уголовного дела, которое вскоре было прекращено в связи с объявленной амнистией», — пояснил он.

Напомним, Улюкаев задержан с поличным при получении денежной суммы в размере $2 млн. Как сообщила пресс-служба Бассманного суда, 15 ноября на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения.