Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 ноября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. 23-летний солдат-срочник Артем Тетерин пропал 23 октября в Переславском районе Ярославской области, якобы уйдя в близлежащий магазин за сигаретами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM поведала мать солдата Ольга Тетерина. Она прилетела из Читы, чтобы выяснить судьбу своего сына.

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«Как я выяснила в части был проем, через который можно было беспрепятственно уйти. Сослуживцы утверждают, что он пошел лесом в магазин за сигаретами. Но он у меня не курит. Одно из моих предположений, что он просто заблудился, со зрением минус 4 это возможно. Но меня крайне настораживали его последние отзывы о службе. Например, он рассказывал, что от посылки, которую я ему отправила, ему ничего не досталось. У него была банковская карточка, что с ней, тоже неизвестно. Пятеро сослуживцев, видевших Артема последними, на контакт почти не идут. Он ведь у меня хоть и с виду «ботаник», на самом деле неизбалованный, терпеливый, значит сподвигло что-то серьезное. Мне он рассказывал про наряды без конца, говорил, что «получал по голове». Командиры части на контакт идут, но я уже в отчаянии, постоянно в слезах. Спасибо добрым людям, приютили меня сейчас в Переславле-Залесском», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM мать пропавшего солдата Ольга Тетерина.

По словам матери, Артем не курил, был на хорошем счету, получал в Москве второе высшее образование в Московском институте стали и сплавов, откуда и был призван летом 2015 в часть рядом с Переславлем-Залесским. До этого Артем закончил Читинский государственный университет.

К пропавшему солдату через журналистов обратился заместитель командира его части по работе с личным составом.

«Артем Александрович, к тебе обращается твой начальник, если ты видишь этот ролик, пожалуйста, возвращайся в воинскую часть. Все твои проблемы и вопросы будут решены. В твою же пользу», — заявил подполковник Александр Васильев.

Факт «самовольного ухода» Артема Тетерина, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил и командир части в Переславле-Залесском. По его словам личный состав участвует в поисках, а документы об исчезновении военнослужащего переданы в прокуратуру и военно-следственное управление.