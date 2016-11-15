Москва, 15 ноября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Если Международный уголовный суд (МУС) приравняет присоединение Крыма к вооружённому конфликту между Украиной и Россией, это серьёзно осложнит признание Крыма со стороны государств, ратифицировавших соглашение по МУС. Однако решение будет наверняка оспорено, и российские юристы смогут обосновать легитимность и законность проведенных в Крыму процедур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«В случае вынесения этого решения, в соответствии с нормами Международного уголовного суда, Крым будет считаться оккупированной территорией, и это серьёзным образом затруднит признание Крыма со стороны любого государства, которое ратифицировало соглашение по Международному уголовному суду. Это главный результат, который может нас ждать», — заявил Данилин.

«Однако я рассчитываю, что наши юристы смогут обосновать легитимность и законность проведенных в Крыму процедур, тем более что все юридические основания для этого у нас имеются», — продолжил он.

Пока что речь идёт о предварительном заключении, которое, уверен политолог, не имеет оснований, «учитывая, что наши войска находились на территории Крыма в соответствии с международным законом, международным договором между Россией и Украиной».

«Учитывая, что население Крыма воспользовалась правом на самоопределение, провело референдум, и этот референдум уже признан несколькими государствами, говорить о каком-то вооружённом конфликте, когда не было ни одного выстрела и ни одной жертвы вообще, как-то смешно. Очевидно, что решение неправосудно», — сказал Данилин.

Политолог выразил уверенность, что решение будет оспорено, и в случае, если это не будет удовлетворено, Россия перестанет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда. «Большинство стран, кстати говоря, эту юрисдикцию так и не признают — в том числе, кстати, и США», — добавил он.

В отчете по предварительным расследованиям прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда присоединение Крыма приравнивается к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. В отчете, опубликованном на сайте МУС, говорится, что конфликт начался «не позднее 26 февраля 2016 года», когда Россия задействовала войска «для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины».

В документе отмечается, что Россия «приняла на себя управление Крымом без огневого боя», а российские военные использовались для «установления контроля над территорией, включая украинские военные базы и правительственные здания».